Скрипник дал оценку группе "Зари" в Лиге конференций
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник прокомментировал результаты жребия Лиги конференций для “Зари”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
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Скрипник считает римскую “Рому” явным лидером квартета с “Зарей”.
“Если смотреть по именам, то сразу видно явного лидера, который не требует излишней представлении. Пока все равно, а там будем стараться, играть. Как всегда, смотрим на себя и оцениваем здраво свои силы. Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с “Лестером”, “Брагой” и “АЕК” показал, что с теми командами, которые не уступают по силам, тоже можно и нужно играть, — подчеркнул коуч.
Дополнение
“Заря” в группе Лиги конференций сыграет против “Ромы”, “ЦСКА” София и норвежского “Будё-Глимт”.