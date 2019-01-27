Скоєно розбійний напад на поштове відділення

Правоохоронці повідомили, що 26 січня близько 16:40 до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що скоєно напад на відділення пошти по вулиці Товариській в місті Запоріжжя. На місце події було скеровано наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції.

Поліцейські встановили, що зловмисник зайшов у приміщенні відділення пошти та попрохав розміняти крупну купюру. Після чого заволодів грошима з рук касира та вибіг. Жінка 1987 року народження побігла за правопорушником та намагалась його наздогнати. Останній дістав предмет, схожий на пістолет, та погрожуючи ним втік. Громадянка побачила, як з двору будинку виїхав автомобіль.

В місті негайно було введено поліцейську операцію “Сирена”. Патрульні на виїзді з греблі ДніпроГЕС зупинили автомобіль, схожий за описом та у салоні транспортного засобу виявили громадянина, схожого за прикметами на нападника. Підозрюваного затримали.

Як стало відомо УНН з власних джерел, підозрюваний громадянин України 1969 року народження вкрав гроші на суму 2600 грн.

Розпочато кримінальне провадження за ст.. 187 ККУ — розбій.