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Скоєно розбійний напад на поштове відділення

Скоєно розбійний напад на поштове відділення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Запоріжжі чоловік скоїв розбійний напад на відділення пошти. Зловмисника затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Правоохоронці повідомили, що 26 січня близько 16:40 до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що скоєно напад на відділення пошти по вулиці Товариській в місті Запоріжжя. На місце події було скеровано наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції.

Поліцейські встановили, що зловмисник зайшов у приміщенні відділення пошти та попрохав розміняти крупну купюру. Після чого заволодів грошима з рук касира та вибіг. Жінка 1987 року народження побігла за правопорушником та намагалась його наздогнати. Останній дістав предмет, схожий на пістолет, та погрожуючи ним втік. Громадянка побачила, як з двору будинку виїхав автомобіль.

В місті негайно було введено поліцейську операцію “Сирена”. Патрульні на виїзді з греблі ДніпроГЕС зупинили автомобіль, схожий за описом та у салоні транспортного засобу виявили громадянина, схожого за прикметами на нападника. Підозрюваного затримали.

Як стало відомо УНН з власних джерел, підозрюваний громадянин України 1969 року народження вкрав гроші на суму 2600 грн.
Розпочато кримінальне провадження за ст.. 187 ККУ — розбій.

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