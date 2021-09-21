Складна виробнича ситуація: Корнієнко прокоментував стосунки з Разумковим

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“У нас зараз з головою Верховної Ради все в режимі переписки. Ну письмово ми вже спілкуємося, така вже в нас ситуація...Можна давати різні дефініції: ми вважаємо, що в нас складна виробнича ситуація”, — заявив Корнієнко.

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Зокрема, Корнієнко, коментуючи ситуацію з Разумковим, розповів, що надіслав до нього листи з трьома кандидатурами на посаду голови апарату ВР, та наразі очікує відповідь.

Також він вважає, що дії Разумкова по відношенню до “Слуг народу” “не є командними”.

“Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відносив до не командних дій з боку Дмитра Олександровича...Депутати можуть збирати підписи (за відставку. — ред.), регламент чітко визначає процедуру. Якщо я побачу підписи, я тоді зроблю свій вибір”, — зауважив Корнієнко.

Додамо

Як заявляв раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, якщо народні депутати ініціюють його відставку, він не триматиметься за посаду.

Зазначимо, що в уряді вже не перший тиждень говорять про можливі кадрові ротації.

Так, повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського у вересні також залишить генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Але згодом, інформацію про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та Генерального прокурора Ірини Венедіктової спростували.

Крім того, раніше народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.