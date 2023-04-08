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Скільки нафти насправді видобуває росія: Bloomberg помітив розходження цифр

Скільки нафти насправді видобуває росія: Bloomberg помітив розходження цифр

Київ • УНН

 • 1451195 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство енергетики росії заявило, що країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на день у березні, за словами людини, знайомої з цифрами. Тим не менш, ця цифра не узгоджується з даними про експорт країни морем та постачання на вітчизняні нафтопереробні заводи в березні, що посилює невизначеність щодо того, скільки нафти насправді видобуває росія, інформує Bloomberg, пише УНН.

Деталі

кремль пообіцяв скоротити видобуток лише сирої нафти на 500 000 барелів на день у період з березня по грудень у відповідь на торгові обмеження Заходу та стелю цін, запроваджену "Групою семи" промислово розвинених країн. За даними Міненерго рф, зниження було на 40% більше.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти, включаючи фактичного лідера Саудівську Аравію, погодилися приєднатися до добровільних скорочень з травня, довівши загальне скорочення до більш ніж 1,6 млн барелів на день з метою стабілізації світового ринку.

Несподіване рішення викликало зростання цін на нафту та підготувало ґрунт для повернення цін на нафту до показника у 100 доларів за барель, зазначає агенство.

За словами віцепрем'єра рф олександра новака, росія скоротить видобуток лише сирої нафти, взявши за основу лютневий рівень видобутку. За розрахунками Bloomberg, заснованими на галузевих даних, видобуток цього місяця становив 10,1 млн барелів на добу.

За даними Міністерства енергетики рф, виробники перекачують у середньому 1,285 млн тонн сирої нафти на день, сказала людина, попросивши не називати її імені, оскільки цифри не є загальнодоступними.

Це еквівалентно трохи більше ніж 9,4 млн барелів, а це означає, що минулого місяця скорочення тільки сирої нафти становило майже 700 000 барелів на день, зазначає видання.

Загальний обсяг видобутку сирої нафти та конденсату в країні в березні становив у середньому 1,413 млн тонн, сказало джерело. За підрахунками Bloomberg, це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу в порівнянні з 11,1 млн барелів у лютому.

У результаті загальне скорочення становило в середньому 740 000 барелів на день, свідчать дані.

Минулого року росія засекретила свою нафтову статистику через її «делікатний» характер, що ускладнює оцінку реалізації скорочень постачань, окрім запевнень представників енергетики.

У результаті спостерігачі за росією почали стежити за морським експортом нафти країни та внутрішніми темпами переробки нафти як показниками для оцінки видобутку сирої нафти. Проте обидва індикатори не показали видимого зниження минулого місяця.

Згідно з даними Bloomberg, заснованими на національних галузевих даних та відстеження суден, середні обсяги завантаження сирої нафти в країні за чотири тижні до 31 березня були найвищими з червня, тоді як російські нафтопереробні заводи зберегли свою пропускну спроможність приблизно на одному рівні.

Міненерго росії не змогло одразу прокоментувати дані з видобутку за березень та причини обіцяних скорочень.

Доповнення

Держбюджет рф у першому кварталі 2023 року різко скоротився через високі витрати на озброєння та падіння доходів від експорту енергоносіїв.

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