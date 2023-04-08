Детали

кремль пообещал сократить добычу только сырой нефти на 500 000 баррелей в день в период с марта по декабрь в ответ на торговые ограничения Запада и потолок цен, введенный "Группой семи" промышленно развитых стран. По данным Минэнерго рф, снижение было на 40% больше.

Восемь членов Организации стран-экспортеров нефти, включая фактического лидера Саудовскую Аравию, согласились присоединиться к добровольным сокращениям с мая, доведя общее сокращение до более чем 1,6 млн баррелей в день с целью стабилизации мирового рынка.

Неожиданное решение вызвало рост цен на нефть и подготовило почву для возвращения цен на нефть к показателю в 100 долларов за баррель, отмечает агентство.

По словам вице-премьера рф александра новака, россия сократит добычу только сырой нефти, взяв за основу февральский уровень добычи. По расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных, добыча в этом месяце составила 10,1 млн баррелей в сутки.

По данным Министерства энергетики рф, производители перекачивают в среднем 1,285 млн тонн сырой нефти в день, сказал человек, попросив не называть его имени, поскольку цифры не являются общедоступными.

Это эквивалентно чуть более 9,4 млн баррелей, а это означает, что в прошлом месяце сокращение только сырой нефти составило почти 700 000 баррелей в день, отмечает издание.

Общий объем добычи сырой нефти и конденсата в стране в марте составил в среднем 1,413 млн тонн, сказал источник. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале.

В результате общее сокращение составило в среднем 740 000 баррелей в день, свидетельствуют данные.

В прошлом году россия засекретила свою нефтяную статистику из-за ее «деликатного» характера, что затрудняет оценку реализации сокращений поставок, кроме заверений представителей энергетики.

В результате наблюдатели за россией начали следить за морским экспортом нефти страны и внутренними темпами переработки нефти как показателями для оценки добычи сырой нефти. Однако оба индикатора не показали видимого снижения в прошлом месяце.

Согласно данным Bloomberg, основанным на национальных отраслевых данных и отслеживании судов, средние объемы загрузки сырой нефти в стране за четыре недели до 31 марта были самыми высокими с июня, в то время как российские нефтеперерабатывающие заводы сохранили свою пропускную способность примерно на одном уровне.

Минэнерго россии не смогло сразу прокомментировать данные по добыче за март и причины обещанных сокращений.

Дополнение

Госбюджет рф в первом квартале 2023 года резко сократился из-за высоких расходов на вооружение и падения доходов от экспорта энергоносителей.