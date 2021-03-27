Скільки грошей "для щастя" потрібно українцям - дослідження Expensivity

Деталі

Компанія Expensivity вирахувала скільки потрібно жителям різних країн грошей, аби вони не впливали прямо чи опосередковано на їх рівень щастя. Тобто "ціна щастя" це та сума грошей, після якої ваше щастя буде залежати лише від ментального здоров'я, власних відчуттів тощо, а гроші не зможуть вплинути на нього.

Бути щасливим в Україні коштує 11 301 долар на рік. Згідно з дослідженнями компанії Expensivity, український показник щастя найнижчий в Європі. Найбільш наближена до України за показником виявилась Грузія в якій для щастя потрібно 11 566 доларів на рік.

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Для щастя у найдорожчому місці у світі потрібно 143 933 доларів на рік. Найдорожче рівень щастя коштує на Бермудських остовах, через рівень життя.

Додамо

Де "щастя" коштує дорого:

Бермудські острови – 143 933 доларів на рік;

Австралія – 135 321 долара на рік;

Ізраїль – 130 457 долара на рік;

Швейцарія – 128 969 долара на рік;

Нова Зеландія – 128 844 долари на рік;

Норвегія – 114 147 долара на рік;

Данія – 109 142 долари на рік;

Японія – 107 587 долара на рік;

Ісландія – 107 351 долара на рік;

США – 105 тисячі доларів;

Найдешевше "щастя" коштує у Суринамі – 6 799 доларів на рік.

Де "щастя" коштує дешево:

Сурінам – 6 799 доларів на рік;

Аргентина – 8 778 доларів на рік;

Ангола – 8 921 долара на рік;

Киргизстан – 8 997 доларів на рік;

Іран – 10 134 доларів на рік;

Замбія – 10 224 доларів на рік;

Сьєрра-Леоне – 10 498 доларів на рік;

Ефіопія – 10 681 долара на рік;

Туреччина – 10 742 доларів на рік;

Нікарагуа – 11 273 доларів на рік;