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Сколько денег "для счастья" нужно украинцам - исследование Expensivity

Сколько денег "для счастья" нужно украинцам - исследование Expensivity

Киев  •  УНН

 • 57904 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Американская исследовательская компания личных финансов Expensivity провела исследования и вычислила, сколько стоит быть счастливым в разных странах. "Цена счастья" в Украине - 11,3 тысячи долларов в год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Expensivity .

Детали

Компания Expensivity вычислила сколько нужно жителям разных стран денег, чтобы они не влияли прямо или косвенно на их уровень счастья. То есть "цена счастья" это та сумма денег, после которой ваше счастье будет зависеть только от ментального здоровья, собственных ощущений и т.п., а деньги не смогут повлиять на него.

Быть счастливым в Украине стоит 11 301 доллар в год. Согласно исследованиям компании Expensivity, украинский показатель счастья самый низкий в Европе. Наиболее приближенной к Украине по показателю оказалась Грузия в которой для счастья нужно 11 566 долларов в год.

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Для счастья в самом дорогом месте в мире нужно 143 933 долларов в год. Самый дорогой уровень счастья на Бермудских остовах, из-за уровня жизни.

Добавим

Где "счастье" стоит дорого:

Бермудские острова - 143 933 долларов в год;

Австралия - 135 321 доллара в год;

Израиль - 130 457 доллара в год;

Швейцария - 128 969 долларов в год;

Новая Зеландия - 128 844 доллара в год;

Норвегия - 114 147 долларов в год;

Дания - 109 142 доллара в год;

Япония - 107 587 долларов в год;

Исландия - 107 351 доллар в год;

США - 105 тысяч долларов;

Самое дешевое "счастье" в Суринаме - 6 799 долларов в год.

Где "счастье" стоит дешево:

Суринам - 6 799 долларов в год;

Аргентина - 8 778 долларов в год;

Ангола - 8 921 доллар в год;

Кыргызстан - 8 997 долларов в год;

Иран - 10 134 доллара в год;

Замбия - 10 224 доллара в год;

Сьерра-Леоне - 10 498 долларов в год;

Эфиопия - 10 681 доллар в год;

Турция - 10 742 доллара в год;

Никарагуа - 11 273 доллара в год;

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