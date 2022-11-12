Сховав тіло у вигрібній ямі: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за вбивство приятеля

Деталі

Повідомлення про зникнення 44-річного чоловіка надійшло до поліції 19 серпня 2022 року. Мати зниклого розповіла, що син вийшов з дому та не повернувся.

Поліцейські розпочали пошуки чоловіка та встановили, що до смерті зниклого причетний 40-річний односелець.

Встановлено, що 17 серпня біля будинку підозрюваного між чоловіками сталася сварка, під час якої нападник завдав приятелю смертельні тілесні ушкодження. Щоб приховати злочин та уникнути покарання, він сховав тіло у вигрібну яму на території власного домоволодіння, вказали у поліції.

11 листопада чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Доповнення

На Житомирщині 15-річна дівчина засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди.