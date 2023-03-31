Східний фланг НАТО закликає до посилення присутності США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Члени східного флангу НАТО у п'ятницю закликали до посилення військової присутності США у регіоні напередодні саміту альянсу у Вільнюсі у липні, інформує AFP, передає УНН.
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«Нам потрібно працювати над збільшенням присутності США в нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки», — заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску після переговорів зі своїми колегами із так званої «Бухарестської дев'ятки».
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Міністри з Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини повторили заклики до зміцнення обороноздатності регіону.
«Якщо ми матимемо сильну оборону, то ми зможемо спроектувати сильне стримування щодо дестабілізуючої та наполегливої поведінки росії», — сказав Ауреску після переговорів у польському місті Лодзь.
«Це єдина мова, яку розуміє росія», — додав він.
Ауреску закликав до «більшої протиповітряної оборони, більше протиракетних можливостей на наших територіях… більше засобів спостереження та розвідки».
Країни В9 також пообіцяли подальшу підтримку України у відображенні російського вторгнення.
«Тут країни B9 є лідерами, у тому числі з погляду мобілізації союзників на сміливіші дії, як це було у випадку з перекиданням винищувачів або танків МіГ-29», — заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
«Ми всі підтримуємо вступ України до НАТО», — додав Ауреску, заявивши, що «пріоритетом зараз є підтримка України для перемоги у цій війні».
«Наступний місяць, наступний період буде вирішальним для долі війни в Україні», - сказав Ауреску.