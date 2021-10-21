Скелет найбільшого в історії трицератопса продали за рекордні 6,6 млн євро

Деталі

Остаточна ціна, досягнута на торгах в аукціонному домі Drouot в Парижі - 5,5 мільйона євро до сплати зборів - була значно вище очікуваних 1,5 мільйона євро.

Скелет "Великого Джона" був виявлений в Південній Дакоті, США, в 2014 році і зібраний фахівцями в Італії.

Він повернеться до США в приватну колекцію неназваного покупця, який, за словами аукціонного дому, "закохався" в "Великого Джона" після того, як прийшов подивитися на нього. Аукціонний дім зазначив, що є шанс, що покупець може "позичити скелет" музею або галереї для публічного перегляду.

Покупець обійшов 10 інших експонатів учасників торгів, при цьому в останні хвилини ціна підвищилася на трьох з них.

Доповнення

Трицератопс "Великий Джон" жив в верхньому крейдяному періоді, останню еру динозаврів, і помер в заплаві, похований в грязі, завдяки чому він дуже добре зберігся.

Травма роги біля його черепа передбачає, що він брав участь принаймні в одній бійці.

У минулому році продаж скелета тиранозавра "Рекса" віком 67 мільйонів років в Нью-Йорку склав рекордні 31,8 мільйона доларів. Проте продажі динозаврів можуть бути непередбачуваними: в 2020 році кілька зразків, запропонованих в Парижі, не знайшли покупців.

Трицератопс є одним з найбільш характерних динозаврів завдяки трьом рогам на його голові - одному на носі і двом на лобі, - які дали динозавру його латинську назву.