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Скелет крупнейшего в истории трицератопса продали за рекордные 6,6 млн евро

Киев • УНН

 • 22489 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Самый большой из когда-либо обнаруженных скелетов трицератопса длиной восемь метров и возрастом 66 млн лет было продано на аукционе американскому коллекционеру в четверг за колоссальные 6,6 миллиона евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.

Скелет крупнейшего в истории трицератопса продали за рекордные 6,6 млн евро

Детали

Окончательная цена, достигнутая на торгах в аукционном доме Drouot в Париже - 5,5 миллиона евро к уплате сборов - была значительно выше ожидаемых 1,5 миллиона евро.

Скелет "Большого Джона" был обнаружен в Южной Дакоте, США, в 2014 году и собран специалистами в Италии.

Он вернется в США в частную коллекцию неназванного покупателя, который, по словам аукционного дома, "влюбился" в "Большого Джона" после того, как пришел посмотреть на него. Аукционный дом отметил, что есть шанс, что покупатель может "одолжить скелет" музею или галереи для публичного просмотра.

Покупатель обошел 10 других экспонатов участников торгов, при этом в последние минуты цена повысилась на троих из них.

Дополнение

Трицератопс "Большой Джон" жил в верхнем меловом периоде, последнюю эру динозавров, и умер в пойме, похоронен в грязи, благодаря чему он очень хорошо сохранился.

Травма рога у его черепа предусматривает, что он участвовал по крайней мере в одной драке.

В прошлом году продажа скелета тиранозавра "Рекса" возрастом 67 млн лет в Нью-Йорке составила рекордные 31,8 миллиона долларов. Однако продажи динозавров могут быть непредсказуемыми: в 2020 году несколько образцов, предложенных в Париже, не нашли покупателей.

Трицератопс является одним из наиболее характерных динозавров благодаря трем рогам на голове - одному на носу и двум на лбу, - которые дали динозавру его латинское название.

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