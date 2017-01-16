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Скайп-конференція за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Відбудеться скап-конференція представників Тристоронньої контактної групи за участю Леоніда Кучми та Мартіна Сайдіка щодо розблокування процесу звільнення заручників. Про це написала за підсумками зустрічі ТКГ у Мінську перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“За ініціативою української сторони 18 січня відбудеться скайп-конференція за участі представників ТКГ Л.Кучми і М.Сайдіка. Звільнення заручників має бути розблоковане — така наша вимога”, — наголосила І.Геращенко.

Вона також зазначила, що українська сторона наполягає на негайному розблокуванні звільнення заручників.

“Ми наголосили на тих реалістичних компромісах, запропонованих ще кілька місяців тому, аби розблокувати процес звільнення”, — підкреслила перший заступник голови ВР.

Нагадаємо, бойовики з угруповання “ДНР” досі не відпустили підлітків, яких у вересні минулого року затримали у Донецьку, звинувативши у “диверсіях”.

Як повідомляв УНН, 12 вересня минулого року бойовики “ДНР” заявили, що викрили мережу “диверсантів”, в яку входили виключно підлітки, нібито “завербовані Службою безпеки України”. Підлітків звинуватили у тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти признаються і каються у скоєному.

У СБУ назвали це черговим інформаційним “вкиданням” сепаратистів. Влада України закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) втрутитися у ситуацію.

22 грудня Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні гуманітарної підгрупи було досягнуто домовленості з представниками сепаратистів про звільнення підлітків. “З обережним оптимізмом констатую, що маємо обіцянку, що підлітки, затримані за „диверсійну діяльність“, новорічні свята зустрінуть в родинному колі”, — повідомила тоді уповноважена президента.

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