Скайп-конференція за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Відбудеться скап-конференція представників Тристоронньої контактної групи за участю Леоніда Кучми та Мартіна Сайдіка щодо розблокування процесу звільнення заручників. Про це написала за підсумками зустрічі ТКГ у Мінську перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За ініціативою української сторони 18 січня відбудеться скайп-конференція за участі представників ТКГ Л.Кучми і М.Сайдіка. Звільнення заручників має бути розблоковане — така наша вимога”, — наголосила І.Геращенко.
Вона також зазначила, що українська сторона наполягає на негайному розблокуванні звільнення заручників.
“Ми наголосили на тих реалістичних компромісах, запропонованих ще кілька місяців тому, аби розблокувати процес звільнення”, — підкреслила перший заступник голови ВР.
Нагадаємо, бойовики з угруповання “ДНР” досі не відпустили підлітків, яких у вересні минулого року затримали у Донецьку, звинувативши у “диверсіях”.
Як повідомляв УНН, 12 вересня минулого року бойовики “ДНР” заявили, що викрили мережу “диверсантів”, в яку входили виключно підлітки, нібито “завербовані Службою безпеки України”. Підлітків звинуватили у тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти признаються і каються у скоєному.
У СБУ назвали це черговим інформаційним “вкиданням” сепаратистів. Влада України закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) втрутитися у ситуацію.
22 грудня Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні гуманітарної підгрупи було досягнуто домовленості з представниками сепаратистів про звільнення підлітків. “З обережним оптимізмом констатую, що маємо обіцянку, що підлітки, затримані за „диверсійну діяльність“, новорічні свята зустрінуть в родинному колі”, — повідомила тоді уповноважена президента.