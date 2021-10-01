Скарлетт Йоганссон і Disney владнали суперечку щодо гонорару за "Чорну вдову"

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“Я щаслива, що наші розбіжності з Disney розв’язалися. Неймовірно пишаюся роботою, яку ми створювали разом протягом цих років, і мені дуже сподобалося працювати з цією командою. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої співпраці найближчим часом”, — заявила Йоганссон.

Голова Disney Алан Бергман додав: “...дуже щасливий, що змогли дійти взаємної згоди зі Скарлетт Йоганссон щодо „Чорної вдови“. Ми цінуємо її внесок у кінематографічний всесвіт Marvel і сподіваємося на спільну роботу над низкою майбутніх проектів”.

Деталі врегулювання позову не розголошують.

Додамо

Наприкінці липня Йоганссон подала до Верховного суду Лос-Анджелеса позов проти Disney, стверджуючи, що компанія порушила її контракт і випустила фільм “Чорна вдова” 9 липня на Disney+ одночасно з його виходом у кінотеатрах. Акторка пояснила в позові, що, згідно з її контрактом, компанія Disney гарантувала їй ексклюзивний реліз у кінотеатрах, а її гонорар здебільшого залежав від касових зборів фільму.

Повідомляють, що фільм “Чорна вдова” протягом перших вихідних після виходу встановив рекорд касових зборів під час пандемії коронавірусу, зібравши 218 мільйонів доларів.

За даними служби відстеження фільмів Box Office Mojo, касові збори у всьому світі становили понад 378 мільйонів доларів.