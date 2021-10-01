Скарлетт Йоханссон и Disney уладили спор относительно гонорара за "Черную вдову"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Американская актриса Скарлетт Йоханссон и киностудия Disney урегулировали иск о нарушении контракта из-за гонорара за фильм “Черная вдова”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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“Я счастлива, что наши разногласия с Disney разрешились. Невероятно горжусь работой, которую мы создали вместе в течение этих лет, и мне очень понравилось работать с этой командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшее время”, — заявила Йоханссон.
Председатель Disney Алан Бергман добавил: “...очень счастлив, что смогли прийти к взаимному согласию со Скарлетт Йоханссон касательно „Черной вдовы“. Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и надеемся на совместную работу над рядом будущих проектов”.
Подробности урегулирования иска не разглашают.
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В конце июля Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск против Disney, утверждая, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм “Черная вдова” 9 июля на Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах. Актриса объяснила в иске, что, согласно ее контракту, компания Disney гарантировала ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в основном зависел от кассовых сборов фильма.
Сообщается, что фильм “Черная вдова” в течение первых выходных после выхода установил рекорд кассовых сборов во время пандемии коронавируса, собрав 218 млн долларов.
По данным службы отслеживания фильмов Box Office Mojo, кассовые сборы во всем мире составили более 378 млн долларов.