Скандальновідомий силовик Розумяк з Донеччини претендує на нову посаду від Монастирського

ukru
17 березня, 19:38 • 101791 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 128192 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 185564 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 158207 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 156739 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163473 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180142 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150326 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159466 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176171 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 53459 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 39275 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 27232 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 17916 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 59917 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 185564 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 164544 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 261221 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 257237 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 385209 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 63301 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 71912 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 69692 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102288 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112296 перегляди
Актуальне
Скандальновідомий силовик Розумяк з Донеччини претендує на нову посаду від Монастирського

Скандальновідомий силовик Розумяк з Донеччини претендує на нову посаду від Монастирського

Київ • УНН

 • 120703 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. На крісло очільника Національної поліції Донецької області претендує скандальний силовик Роман Розумяк. Про це йдеться в матеріалі журналістів на сайті Цензор.нет, передає УНН.

Деталі

З 2017 року очільником ГУНП в Донецькій області був Микола Семенишин, проте днями його перевели і він очолив Нацполіцію Одеської області, а ось місце в Донецькій області залишається вакантним.

І серед претендентів на нього є й ті, хто вже робив неофіційні кроки в цьому напрямку. Та все ж найодіознішим з претендентів є начальник Депатраменту стратегічних розслідувань в Донецькій області полковник Розумяк Роман Володимирович. Саме він, як зазначають джерела, вже готується через своїх покровителів, просити хлібне місце в нового міністра.

Розумяк, як зазначають, відомий тим, що під негласним керівництвом нардепа від БПП Олега Недави та разом зі своїм кумом колишнім начальником ДСБЕЗ м.Донецька Сергієм Цикурою організовували рейдерство земель фермерів в Донецькій області, а потім оформлювали ці землі на матір Розумяка. Таким чином трійці вдалося “захопити” сотні гектарів землі в Донецькій області. Оформлялися вони через тогочасного главу Покровського району Анатолія Шишка (який теж йшов від БПП), оформлялися, звичайно ж, на підставних осіб або родичів Романа Розумяка, в тому числі й на маму, про що йшлося вище. Прикладом тому можуть бути землі с. Срібне (Покровський район), де масово були розорані землі з цільовим призначенням “пасовище”, “огородництво” і так далі.

Також їх вважають причетними до кришування грального бізнесу в області та незаконного розповсюдження контрабандних алкоголю та сигарет з ДНР.

В матеріалі йдеться і про іншу діяльність Розумяка, а також про вимагання коштів з бізнесу під загрозою відкриття фіктивних кримінальних справ.

“Такий стан речей не змінюється вже роками і лише погіршується. Апетити перевертнів в погонах та їхніх кураторів зростають з кожним днем, і от зараз Розумяк вже бачить себе в кріслі очільника поліції області. Та варто зауважити, що таке скандальне призначення, якщо воно відбудеться, не тільки відобразиться на репутації Дениса монастирського а ще й означатиме, що схематозники часів правління БПП залишаються при владі попри всі топ-зміни, а влада Зеленського в головному силовому відомстві нічого не означає. Тож подивимося, чи пройде Монастирський цей тест на незалежність, чи підтвердить статус „кишенькового“ міністра”, — йдеться в статті.

Нагадаємо, в четвер, 26 серпня Микола Семенишин став новим очільником Одеської Нацполіції. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами