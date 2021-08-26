Скандальновідомий силовик Розумяк з Донеччини претендує на нову посаду від Монастирського

Деталі

З 2017 року очільником ГУНП в Донецькій області був Микола Семенишин, проте днями його перевели і він очолив Нацполіцію Одеської області, а ось місце в Донецькій області залишається вакантним.

І серед претендентів на нього є й ті, хто вже робив неофіційні кроки в цьому напрямку. Та все ж найодіознішим з претендентів є начальник Депатраменту стратегічних розслідувань в Донецькій області полковник Розумяк Роман Володимирович. Саме він, як зазначають джерела, вже готується через своїх покровителів, просити хлібне місце в нового міністра.

Розумяк, як зазначають, відомий тим, що під негласним керівництвом нардепа від БПП Олега Недави та разом зі своїм кумом колишнім начальником ДСБЕЗ м.Донецька Сергієм Цикурою організовували рейдерство земель фермерів в Донецькій області, а потім оформлювали ці землі на матір Розумяка. Таким чином трійці вдалося “захопити” сотні гектарів землі в Донецькій області. Оформлялися вони через тогочасного главу Покровського району Анатолія Шишка (який теж йшов від БПП), оформлялися, звичайно ж, на підставних осіб або родичів Романа Розумяка, в тому числі й на маму, про що йшлося вище. Прикладом тому можуть бути землі с. Срібне (Покровський район), де масово були розорані землі з цільовим призначенням “пасовище”, “огородництво” і так далі.

Також їх вважають причетними до кришування грального бізнесу в області та незаконного розповсюдження контрабандних алкоголю та сигарет з ДНР.

В матеріалі йдеться і про іншу діяльність Розумяка, а також про вимагання коштів з бізнесу під загрозою відкриття фіктивних кримінальних справ.

“Такий стан речей не змінюється вже роками і лише погіршується. Апетити перевертнів в погонах та їхніх кураторів зростають з кожним днем, і от зараз Розумяк вже бачить себе в кріслі очільника поліції області. Та варто зауважити, що таке скандальне призначення, якщо воно відбудеться, не тільки відобразиться на репутації Дениса монастирського а ще й означатиме, що схематозники часів правління БПП залишаються при владі попри всі топ-зміни, а влада Зеленського в головному силовому відомстві нічого не означає. Тож подивимося, чи пройде Монастирський цей тест на незалежність, чи підтвердить статус „кишенькового“ міністра”, — йдеться в статті.

Нагадаємо, в четвер, 26 серпня Микола Семенишин став новим очільником Одеської Нацполіції.