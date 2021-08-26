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Скандальноизвестный силовик Розумяк из Донбасса претендует на новую должность от Монастырского

Скандальноизвестный силовик Розумяк из Донбасса претендует на новую должность от Монастырского

Киев  •  УНН

 • 120685 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На кресло главы Национальной полиции Донецкой области претендует скандальный силовик Роман Розумяк. Об этом говорится в материале журналистов на сайте Цензор.нет, передает УНН.

Детали

С 2017 года главой ГУНП в Донецкой области был Николай Семенишин, однако на днях его перевели и он возглавил Нацполицию Одесской области, а вот место в Донецкой области остается вакантным.

И среди претендентов на него есть и те, кто уже делал неофициальные шаги в этом направлении. И все же наиболее  одиозным из претендентов является начальник Депатрамента стратегических расследований в Донецкой области полковник Розумяк Роман Владимирович. Именно он, как отмечают источники, уже готовится через своих покровителей, просить хлебное место у нового министра.

Розумяк, как отмечают, известный тем, что под негласным руководством нардепа от БПП Олега Недавы и вместе со своим кумом бывшим начальником ГСБЭП Донецка Сергеем Цикурой организовывали рейдерство земель фермеров в Донецкой области, а затем оформляли эти земли на мать Розумяка. Таким образом тройке удалось "захватить" сотни гектаров земли в Донецкой области. Оформлялись они через тогдашнего главу Покровского района Анатолия Шишко (который тоже шел от БПП), оформлялись, конечно же, на подставных лиц или родственников Романа Розумяка, в том числе и на маму, о чем говорилось выше. Примером тому могут быть земли с. Срибне (Покровский район), где массово были распаханы земли с целевым назначением "пастбище", "огородничество" и так далее.

Также их считают причастными к крышеванию игорного бизнеса в области и незаконного распространения контрабандных алкоголя и сигарет с "ДНР".

В материале говорится и о другой деятельности Розумяка, а также о вымогательстве средств из бизнеса под угрозой открытия фиктивных уголовных дел.

"Такое положение вещей не меняется уже годами и только ухудшается. Аппетиты оборотней в погонах и их кураторов растут с каждым днем, и вот сейчас Розумяк уже видит себя в кресле главы полиции области. Но стоит заметить, что такое скандальное назначение, если оно состоится, не только отразится на репутации Дениса Монастырского но и будет означать, что схематозники времен правления БПП остаются у власти не смотря на все топ-изменения, а власть Зеленского в главном силовом ведомстве ничего не значит. Так что посмотрим, пройдет ли Монастырский этот тест на независимость, подтвердит ли статус "карманного" министра", - говорится в статье.

Напомним, в четверг, 26 августа Николай Семенишин стал новым главой Одесской Нацполиции. 

Украинские Национальные Новости

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