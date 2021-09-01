Скандал у Харкові: машиністу метро замість зарплати дали квитки у місцевий зоопарк

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Машиністу харківського метро замість зарплати видали запрошення до місцевого зоопарку, передає УНН з посиланням на tg-канал "ХХ".

Деталі

Про інцидент стало відомо після того, як машиніст спробував продати квитки через інтернет-майданчик OLX. Йдеться про три запрошення вартістю процедури 2500 грн.

Зробив він це тому, що йому не вистачає грошей на життя. За даними tg-каналу, співробітникові метрополітену вже більше місяця затримують зарплату, виплачують щотижня по 10% від загальної суми.

За непідтвердженими даними, керівництво метрополітену змусило машиніста написати заяву на звільнення за власним бажанням. Останній зараз перебуває у відпустці.

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