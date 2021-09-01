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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Скандал в Харькове: машинисту метро вместо зарплаты дали билеты в местный зоопарк

Скандал в Харькове: машинисту метро вместо зарплаты дали билеты в местный зоопарк

Киев  •  УНН

 • 25852 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Машинисту харьковского метро вместо зарплаты выдали приглашения в местный зоопарк, передает УНН со ссылкой на tg-канал "ХХ".

Детали

Об инциденте стало известно после того, как машинист попытался продать билеты через интернет-площадку OLX. Речь идет о трех пригласительных стоимость 2500 грн.

Сделал он это потому, что ему не хватает денег на жизнь. По данным tg-канала, сотруднику метрополитена уже больше месяца задерживают зарплату, выплачивают еженедельно по 10% от общей суммы.

По неподтвержденным данным, руководство метрополитена заставило машиниста написать заявление на увольнение по собственному желанию. Последний сейчас находится в отпуске.

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