СК РФ відкрив кримінальні справи на 127 осіб через конфлікт на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Слідчий комітет Росії з 2014 року порушив майже 200 кримінальних справ за фактами нібито військових злочинів на сході України, за якими заочно притягнуті до відповідальності 127 осіб. Про це з посиланням на слова голови СК РФ Олександра Бастрикіна повідомляє ТАСС, передає УНН.
"З 2014 року по теперішній час порушено 196 кримінальних справ, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 127 осіб. В їх числі високопоставлені посадові особи Міноборони України, в тому числі міністр оборони України Полторак, його заступники, начальник генштабу Муженко та його заступники", - сказав О.Бастрикін.
Він вважає, що події на сході України "підпадають під поняття збройного конфлікту неміжнародного характеру, як воно визначено у додатковому протоколі до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року".
Нагадаємо, СК РФ заочно заарештував чотирьох громадян України за інциденти біля диппредставництв.