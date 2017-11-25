СК РФ відкрив кримінальні справи на 127 осіб через конфлікт на Донбасі

"З 2014 року по теперішній час порушено 196 кримінальних справ, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 127 осіб. В їх числі високопоставлені посадові особи Міноборони України, в тому числі міністр оборони України Полторак, його заступники, начальник генштабу Муженко та його заступники", - сказав О.Бастрикін.

Він вважає, що події на сході України "підпадають під поняття збройного конфлікту неміжнародного характеру, як воно визначено у додатковому протоколі до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року".

Нагадаємо, СК РФ заочно заарештував чотирьох громадян України за інциденти біля диппредставництв.