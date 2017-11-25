СК РФ открыл уголовные дела на 127 человек из-за конфликта на Донбассе

"С 2014 года по настоящее время возбуждено 196 уголовных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 127 человек. В их числе высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины, в том числе министр обороны Украины Полторак, его заместители, начальник генштаба Муженко и его заместители", - сказал А.Бастрыкин.

Он считает, что события на востоке Украины "подпадают под понятие вооруженного конфликта немеждународного характера, определенного в дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года".

Напомним, СК РФ заочно арестовал четырех граждан Украины за инциденты у диппредставительств.