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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76616 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66190 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73458 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81014 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117796 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143907 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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СК РФ открыл уголовные дела на 127 человек из-за конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Следственный комитет России с 2014 года нарушил почти 200 уголовных дел по фактам якобы военных преступлений на востоке Украины, по которым заочно привлечены к ответственности 127 человек. Об этом со ссылкой на слова главы СК РФ Александра Бастрыкина сообщает ТАСС, передает УНН.

"С 2014 года по настоящее время возбуждено 196 уголовных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 127 человек. В их числе высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины, в том числе министр обороны Украины Полторак, его заместители, начальник генштаба Муженко и его заместители", - сказал А.Бастрыкин.

Он считает, что события на востоке Украины "подпадают под понятие вооруженного конфликта немеждународного характера, определенного в дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года".

Напомним, СК РФ заочно арестовал четырех граждан Украины за инциденты у диппредставительств.

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