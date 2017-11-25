СК РФ открыл уголовные дела на 127 человек из-за конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Следственный комитет России с 2014 года нарушил почти 200 уголовных дел по фактам якобы военных преступлений на востоке Украины, по которым заочно привлечены к ответственности 127 человек. Об этом со ссылкой на слова главы СК РФ Александра Бастрыкина сообщает ТАСС, передает УНН.
"С 2014 года по настоящее время возбуждено 196 уголовных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 127 человек. В их числе высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины, в том числе министр обороны Украины Полторак, его заместители, начальник генштаба Муженко и его заместители", - сказал А.Бастрыкин.
Он считает, что события на востоке Украины "подпадают под понятие вооруженного конфликта немеждународного характера, определенного в дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года".
Напомним, СК РФ заочно арестовал четырех граждан Украины за инциденты у диппредставительств.