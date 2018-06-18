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СК РФ відкрив чергову справу проти українських військових

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив чергову кримінальну справу стосовно українських військових за фактом нібито обстрілів ними з важких озброєнь "об'єктів цивільної інфраструктури" на Донбасі. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті СК РФ, передає УНН.

“За даними слідства, 7 і 8 червня 2018 року українські силовики провели артилерійський обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в селі Саханка Новоазовського району Донецької області. 8 червня також було обстріляно селище Зайцеве міста Горлівки, 9 червня — село Василівка, 11 червня — Куйбишевський район міста Донецька, 12 червня — цивільні об’єкти в місті Докучаєвську Донецької області. 13 червня 2018 року українські силовики обстріляли аналогічні об’єкти в селищі міського типу Олександрівка”, — йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті обстрілу поранення отримали 10 мирних жителів, зруйновані будинки, пошкоджено будівлю “Міськводоканалу” міста Докучаєвська.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України звинувачує Слідчий комітет Російської Федерації в пособництві терористичним організаціям “ЛНР” — “ДНР”.

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