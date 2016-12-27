СК РФ отримав зразки палива дозаправки Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Слідчий комітет Росії отримав зразки палива з паливозаправника, що здійснював дозаправку Ту-154 Міноборони РФ, який зазнав аварії в Чорному морі 25 грудня. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на в.о. керівника управління взаємодії із засобами масової інформації СК Росії Світлану Петренко, передає УНН.
“Отримані зразки палива з паливозаправника, що здійснював дозаправку літака, щодо них призначені відповідні дослідження”, — зазначила вона.
Крім того, С.Петренко додала, що призначено проведення декількох десятків судово-медичних, молекулярно-генетичних та інших експертиз.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.