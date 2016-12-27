СК РФ допитав нових очевидців катастрофи Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В.о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ Слідчого Комітету Росії Світлана Петренко заявила, що слідчими було встановлено і допитано нових очевидців авіакатастрофи Ту-154 в районі Чорного моря, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
За її словами, також був допитаний чоловік, який зняв зліт, політ і падіння повітряного судна.
“Крім цього відеозапису також вилучені записи посадки Ту-154 в міжнародному аеропорту Сочі, подальше рулювання до місця стоянки і проходження прикордонного контролю його пасажирами”, — наголосила С.Петренко.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.