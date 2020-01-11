СК "Колос" оголосив про припинення співпраці з двома футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Захисники Олександр Мігунов та Андрій Сахневич покинуть складу учасника УПЛ ковалівський СК "Колос". Про це сказано у повідомленні клубного сайту "Колоса", інформує УНН.
Мігунов до ковалівської команди приєднався взимку минулого року. У нинішньому сезоні провів 6 матчів.
Сахневич підписав контракт з клубом ще у 2017 році. За весь час провів 59 поєдинків. У еліті українського футболу оборонець зіграв 5 матчів.
Зауважимо, що з 20 набраними очками "Колос" обіймає 7-й рядок турнірної таблиці та веде боротьбу за вихід в топ-6 до другого етапу УПЛ.