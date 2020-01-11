СК "Колос" объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич покинут состав участника УПЛ Ковалевский СК "Колос". Об этом говорится в сообщении клубного сайта "Колоса", информирует УНН.
Мигунов к Ковалевской команде присоединился зимой прошлого года. В нынешнем сезоне провел 6 матчей.
Сахневич подписал контракт с клубом еще в 2017 году. За все время провел 59 поединков. В элите украинского футбола защитник сыграл 5 матчей.
Заметим, что с 20 набранными очками "Колос" занимает 7-ю строчку турнирной таблицы и ведет борьбу за выход в топ-6 ко второму этапу УПЛ.