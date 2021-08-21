Ситуація в ООС: від початку доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню

Деталі

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

“До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 20 серпня та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.