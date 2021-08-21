Ситуація в ООС: від початку доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню

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17 березня, 19:38 • 106001 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139797 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 200726 перегляди

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17 березня, 13:49 • 165896 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 162526 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182829 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151572 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159622 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176283 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221974 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Від початку цієї доби зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.

Деталі

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

“До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 20 серпня та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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