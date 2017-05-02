Ситуація в контрольних пунктах на адмінмежі з Кримом стабілізувалась
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом минулої доби ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим поступово стабілізувалась. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону -начальник прес-служби Іван Шевцов.
“Прикордонники Херсонського та Бердянського загонів, з урахуванням досвіду минулих років, до несення служби в період травневих свят підготувались заздалегідь. В контрольних пунктах збільшили кількість робочих місць для швидкого оформлення громадян в обох напрямках, збільшили і кількість військовослужбовців із службовими собаками по огляду транспортних засобів. Проте охочих відпочити в окупованому Криму виявилось не багато, суттєвого збільшення пасажиропотоку не відбулось”, — йдеться у повідомленні.
А ось контрольні служби на окупованій території навпаки, вирішили уповільнити пропускні операції, що в свою чергу призвело до суттєвого накопичення транспортних засобів в напрямку півострова.
Сьогодні, контрольні пункти в’їзду-виїзду “Каланчак”, “Чаплинка” та “Чонгар” працюють в штатному режимі, накопичень транспортних засобів немає.
Нагадаємо, близько 200 автівок стояли в чергах на адмінмежі з Кримом 29 квітня.