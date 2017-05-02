Ситуация в контрольных пунктах на админгранице с Крымом стабилизировалась
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 2 мая. УНН. За прошедшие сутки ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице со временно оккупированной территорией АР Крым постепенно стабилизировалась. Об этом УНН сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Иван Шевцов.
"Пограничники Херсонского и Бердянского отрядов, с учетом опыта прошлых лет, к несению службы в период майских праздников подготовились заранее. В контрольных пунктах увеличили количество рабочих мест для быстрого оформления граждан в обоих направлениях, увеличили и количество военнослужащих со служебными собаками по осмотру транспортных средств. Однако желающих отдохнуть в оккупированном Крыму оказалось не много, существенного увеличения пассажиропотока не произошло", - говорится в сообщении.
А вот контрольные службы на оккупированной территории наоборот, решили замедлить пропускные операции, в свою очередь привело к существенному накоплению транспортных средств в направлении полуострова.
Сегодня, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" работают в штатном режиме, накоплений транспортных средств нет.
Напомним, около 200 автомобилей стояли в очередях на админгранице с Крымом 29 апреля.