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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Ситуація на Донбасі: зафіксовано вісім обстрілів бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. З початку цієї доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

Ситуація на Донбасі: зафіксовано вісім обстрілів бойовиків

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї“,- йдеться у повідомленні.

За даними штабу, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил, а саме двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська — зі стрілецької зброї;в районі Богданівки, по ділянці розведення, з напрямку Петрівського — з великокаліберних кулеметів;поблизу Водяного з напрямку Ужівки та Павлополя з напрямку Набережного — зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного — з міномета калібру 82 мм; поблизу Південного з напрямку “Шахта ім.Гагаріна” — з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Золотого, по ділянці розведення, з напрямку Первомайська — зі стрілецької зброї.

“Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було”, — зазначили у пресцентрі.

Нагадаємо, 30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

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