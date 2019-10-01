Ситуация на Донбассе: зафиксировано восемь обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; в районе Богдановки, по участку разведения, по направлению Петровского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного по направлению Ужовки и Павлополя по направлению Набережного - со станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм; вблизи Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого, по участку разведения, по направлению Первомайска - из стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в пресс-центре.
Напомним, 30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.