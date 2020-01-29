Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 6 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив обстріл по нашим позиціям, а саме неподалік Мар’їнки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також поблизу населеного пункту Піски з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, а саме неподалік Оріхового — з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни, три рази поряд з Новотошківським — з міномету калібру 120 мм 4 міни та з 82-мм міномету 14 мін”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у штабі, українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.
“Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — повідомили у штабі.
Нагадаємо, 28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойові поранення.