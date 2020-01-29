Ситуация на Донбассе: боевики совершили 6 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел по нашим позициям, а именно неподалеку Марьинки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Четыре враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины, три раза возле Новотошковского - с миномета калибра 120 мм 4 мины и с 82-мм миномета 14 мин", - говорится в сообщении.
Как сообщили в штабе, украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.
"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.
Напомним, 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.