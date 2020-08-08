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Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 4 вогневі провокації

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 4 вогневі провокації

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі з боку бойовиків зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи. Зокрема 4 вогневі провокації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

За інформацією пресцентру, ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи. Зокрема 4 вогневі провокації", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі додали, що по одному пострілу з автоматичного станкового гранатомету ворог здійснив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки.

"Усі порушення режиму тиші не несли загрози життю чи здоров’ю українських армійців. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи, додали у пресцентрі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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