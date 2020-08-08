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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82985 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101899 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126697 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107351 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127343 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101255 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102082 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 4 огневые провокации

Ситуация на Донбассе: боевики совершили 4 огневые провокации

Киев  •  УНН

 • 12498 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В том числе 4 огневые провокации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

По информации пресс-центра, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В частности 4 огневые провокации", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил у Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.

"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации с стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Кроме того, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы враг осуществлял инженерные работы, добавили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

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