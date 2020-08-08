Ситуация на Донбассе: боевики совершили 4 огневые провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В том числе 4 огневые провокации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
По информации пресс-центра, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В частности 4 огневые провокации", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил у Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.
"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации с стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Кроме того, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы враг осуществлял инженерные работы, добавили в пресс-центре.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.