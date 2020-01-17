Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Упродовж доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресцентру, два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка — зі станового протитанкового гранатомету — 2 постріли; поруч з Широкиним — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“З міномету калібру 120 мм — 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, додали у пресцентрі ООС.
Нагадаємо, 16 січня бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції.