Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов

“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка — со сословного противотанкового гранатомета — 2 выстрела; рядом с Широкино — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“С миномета калибра 120 мм — 4 мины, а также гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север", - говорится в сообщении.

Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, 16 января боевики 12 раз обстреливали украинские позиции.