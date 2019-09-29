Ситуація на Донбасі: бойовики 11 разів порушили перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Впродовж поточної доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі додали, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя з напрямків Верхньошироківського та Набережного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Водяного з напрямку Ужівки та поблизу Талаківки з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм;
неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Кримського з напрямку Донецького – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.