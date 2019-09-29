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Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие

Киев • УНН

 • 9880 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В течение текущих суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центре ООС.

Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополь из направлений Верхньоширокивського и Набережного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного по направлению Ужовки и вблизи Талаковки по направлению Пикуз - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Майского по направлению Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского по направлению Нижнего Лозового - из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Крымского по направлению Донецкого - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

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