Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В течение текущих суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центре ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополь из направлений Верхньоширокивського и Набережного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного по направлению Ужовки и вблизи Талаковки по направлению Пикуз - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Майского по направлению Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Луганского по направлению Нижнего Лозового - из миномета калибра 120 мм;
неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Крымского по направлению Донецкого - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.