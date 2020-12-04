Ситуація із Ситником переросла з юридичної у геополітичну площину - Верещук

"Спочатку ситуація була індивідуально юридична. Він (Ситник - ред.) отримав протокол про корупцію, далі суд і рішення вступило у законну силу. А потім різко ситуація переходить у політичну площину, коли всі почали говорити про заангажованість суду. Тепер ми вже перейшли у геополітичну площину, коли G7, посли, МВФ – хто тільки не втручається у ситуацію, вимагаючи залишити Ситника на посаді", - сказала вона.

Аби ситуація із Ситником не переросла у міжгалактичну площину, директор НАБУ мав би відзвітувати у Раді, вважає Верещук.

"Саме тому я і запросила Ситника у парламент. Він, сподіваюся, людина відповідальна і прийде у Раду. Захоче – відзвітує у закритому режимі, захоче – з трибуни ВР, але давайте дамо йому можливість сказати, що він думає", - додала нардеп.

Нагадаємо, водночас, Офіс Генпрокурора має представити Раді результати розслідування кримінальних справ проти Ситника.

Вчора, 3 грудня, Офіс Генпрокурора звинуватив НАБУ у маніпулюванні фактами та спробами прикрити свою неефективну роботу.

Також нагадаємо, Ситник визнаний судом корупціонером, незаконно призначеним на посаду директора НАБУ.