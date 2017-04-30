Ситуація із пропуском автівок на адмінкордоні з Кримом стабілізувалася
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Пропуск автомобілів на адмінкордоні з окупованим Кримом здійснюється в штатному режимі, передає УНН з посиланням на прес-службу Бердянського прикордонного загону.
“Станом на 16.00 ситуація майже повністю стабілізувалася та пропускні операції здійснюються у штатному режимі. Перед контрольним пунктом "Чонгар“ черги відсутні, перед КПВВ "Каланчак“ очікують в’їзду на півострів близько 30 автівок, а на "Чаплинці“ — 5 транспортних засобів”, — йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі зазначили, що з метою недопущення створення “заторів” уже на протязі п’яти днів на контрольних пунктах із Кримом, українськими прикордонниками створені додаткові робочі місця, а також збільшено кількість військовослужбовців за для забезпечення якісного та безперебійного пропуску громадян та транспортних засобів в обох напрямках.
Крім того, повідомляється, що українські прикордонники здійснюють пропускні операції у штатному режимі, що не можна сказати про окупантів, які до напливу охочих відвідати окупований Крим виявилися не готовими.
“Тому пропускні операції окупантами і тормозилися, що і спричиняло виникнення черг із сторони материкової України охочих відвідати анексований Крим”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, зранку 30 квітня на адмінмежі з Кримом зупинилося у чергах близько 60 автівок.