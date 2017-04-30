Ситуация с пропуском автомобилей на админгранице с Крымом стабилизировалась
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Пропуск автомобилей на админгранице с оккупированным Крымом осуществляется в штатном режиме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.
"По состоянию на 16.00 ситуация почти полностью стабилизировалась и пропускные операции осуществляются в штатном режиме. Перед контрольным пунктом "Чонгар" очереди отсутствуют, перед КПВВ "Каланчак" ожидают въезда на остров около 30 автомобилей, а на "Чаплинци" - 5 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что с целью недопущения создания "пробок" уже на протяжении пяти дней в контрольных пунктах с Крымом, украинскими пограничниками созданы дополнительные рабочие места, а также увеличено количество военнослужащих для обеспечения качественного и бесперебойного пропуска граждан и транспортных средств в обоих направлениях.
Кроме того, сообщается, что украинские пограничники осуществляют пропускные операции в штатном режиме, что нельзя сказать о оккупантах, которые к наплыву желающих посетить оккупированный Крым оказались не готовы.
"Поэтому пропускные операции оккупантами и тормозились, что и вызывало возникновения очередей из стороны материковой Украины из желающих посетить аннексированный Крым", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, утром 30 апреля на админгранице с Крымом остановилось в очередях около 60 автомобилей.