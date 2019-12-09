Ситник закликав долучитися всіх небайдужих до антикорупційної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Всіх небайдужих українців закликають долучитися до антикорупційної реформи, щоб пройти у ній точку неповернення. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
Ситник зазначив, що протягом року було багато зроблено у антикорупційній реформі.
"Останній рік був насичений позитивними подіями в плані проведення антикорупційної реформи. Нарешті запрацював антикорупційний суд, прийнято ряд законодавчих актів, наприклад, закон про викривачів корупції, нарешті була скасована правка у Законі України", - зазначив він.
Директор НАБУ закликав долучитися всіх небайдужих до цієї реформи.
"Останні декілька місяців ми визначаємо позитивну динаміку напрямку реалізації антикорупційної реформи, але цього недостатньо, тому закликаємо всіх небайдужих долучиться до цієї роботи і в якості викривачів, і в якості активістів для того, щоб ми пройшли точку неповернення в антикорупційній реформі, і нарешті процес цієї реформи був незворотній в Україні", - додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.
До проекту закону №1009 під час підготовки до розгляду в другому читанні було подано 153 правки.
Як раніше повідомлялося в УНН, Національне антикорупційне бюро на сьогодні має розслідувану корупційну діяльність майже 400 чиновників.