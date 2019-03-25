Ситник відсторонив керівника детективів НАБУ через корупційний скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, що фігурує в матеріалах розслідування про корупцію в оборонці, відсторонений від посади. Про це "ДС" повідомило власне джерело в НАБУ, передає УНН.
За словами джерела, Калужинський тимчасово усунутий від керівництва детективами НАБУ. Він продовжує ходити на робоче місце, але детективи поки йому не підкоряються.
Також джерело уточнило, що відсторонення відбулося після розмови директора НАБУ Артема Ситника, якому Калужинський доводиться кумом, з послом США в Україні Марі Йованович з приводу корупційного скандалу з детективами НАБУ в справі "Укроборонпрому".
Йованович, за інформацією джерела, була обурена тим, що детективи НАБУ виявилися замішані в цьому скандалі, і зажадала від Ситника терміново вжити заходів.
Причиною такої реакції посла США, як стверджує джерело, стало оприлюднення переписки фігурантів "Бігусгейта". Судячи з оприлюднених матеріалів, Калужинський особисто знайомий з одним з підозрюваних Андрієм Рогозою, а детективи, що знаходяться в підпорядкуванні Калужинського, мають неформальні відносини з бізнесменами, що фігурують у справі "Укроборонпрому".
Так, з листування можна зробити висновок, що Рогоза особисто вітає Калужинського з Новим роком і приймає поздоровлення у відповідь, а підлеглі Калужинською регулярно спілкуються і зустрічаються з бізнесменами. Зокрема саме детективи НАБУ, судячи з листування, займалися питанням виключення фірми "Оптімумспецдеталь" зі списку компаній з ознаками фіктивності.
Також, з листування можна зробити висновок, що бізнесмени дарували детективам НАБУ дорогі подарунки.