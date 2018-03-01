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Ситник: Антикорупційний суд можна створити до кінця року

Ситник: Антикорупційний суд можна створити до кінця року

Київ • УНН

 • 8123 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо закон про Антикорупційний суд буде прийнятий до кінця березня, то сам суд можна буде створити до кінця року. Про це журналістам у четвер заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.

"Якщо закон буде проголосований до кінця березня, то в принципі до кінця року реально його створити", - заявив А.Ситник.

Також А.Ситник вважає, що на даному етапі достатньо буде 70-80 судів Антикорупційного суду, проте з часом цю кількість, можливо, треба буде переглянути.

Нагадаємо, Верховна Рада планує розглянути питання про звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої та призначення на цю посаду Якова Смолія та законопроект про Вищий антикорупційний суд.

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