Сытник: Антикоррупционный суд можно создать до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Если закон об Антикоррупционном суде будет принят до конца марта, то сам суд можно будет создать до конца года. Об этом журналистам в четверг заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.
"Если закон будет проголосован до конца марта, то в принципе до конца года реально его создать", - заявил А.Сытник.
Также А.Сытник считает, что на данном этапе достаточно будет 70-80 судов Антикоррупционного суда, однако со временем это количество, возможно, надо будет пересмотреть.
Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об увольнении с должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначении на эту должность Якова Смолия и законопроект о Высшем антикоррупционном суде.