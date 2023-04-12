Системи ППО, артилерія та флот: Резніков розповів, про що говорив з міністром оборони Іспанії

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"Сьогодні я просив пані міністерку та її команду більше допомоги для наших Збройних Сил. Ми проговорили, що пріоритетом номер один для нас залишаються системи ППО. Другий пріоритет - артилерія 155-го та 105-го калібру, снаряди, амуніція для неї. Також нас цікавить досвід, експертиза іспанського флоту, особливо у напрямку амфібійних операцій, бо наші морські піхотинці мають можливість отримати тренінговий курс, а також обладнання, яке використовує іспанський військовий флот", - повідомив міністр.

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Він висловив упевненість у тому, що Україна переможе російських загарбиників, проте попередив, що потрібно "мислити стратегічно, на випередження".

"Ми маємо думати, як забезпечити безпеку судноплавства у Чорному та Азовському морях. Тому зі мною сьогодні у делегації командувач воєнного флоту ЗС України адмірал Олексій Неїжпапа", - продовжив Резніков.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо винищувачів, міністр уточнив, що це також було частиною обговорень з Роблес, оскільки літаки є "складовою протиповітряної оборони".

"Аероплатформа, або бойовий літак, є складовою протиповітряної оборони. Звісно, я розказав колегам, що ми зацікавлені у нових сучасних бойових літаках покоління 4++, а також про прогрес в наших переговорах з партнерами. Пріоритетом є F-16, на другому місці - "Gripen" (шведський багатоцільовий винищувач, - ред.). Це питання часу, грошей, прагматичного рішення і, головне, політичного рішення партнерів. Нам важливо зруйнувати домінацію росії в повітрі", - пояснив Резніков.

Також він повідомив, що у програмі його візиту до Мадриду є зустріч з представниками оборонної промисловості Іспанії, під час якої міністр планує обговорити створення спільних підприємств разом з українським ВПК.

"Мені здається, що це може бути "win-win" ("виграшна", - ред.) ситуація для обох країн", - підсумував міністр.

Нагадаємо

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що перші шість танків Leopard 2A4 прибудуть в Україну наприкінці квітня, також Іспанія надішле 20 бронетранспортерів (БТР).