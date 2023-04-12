Системы ПВО, артиллерия и флот: Резников рассказал, о чем говорил с министром обороны Испании

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"Сегодня я просил госпожу министра и ее команду больше помощи для наших Вооруженных Сил. Мы проговорили, что приоритетом номер один для нас остаются системы ПВО. Второй приоритет - артиллерия 155-го и 105-го калибра, снаряды, амуниция для нее. Также нас интересует опыт, экспертиза испанского флота, особенно в направлении амфибийных операций, потому что наши морские пехотинцы имеют возможность получить тренинговый курс, а также оборудование, которое использует испанский военный флот", - сообщил министр.

Детали

Он выразил уверенность в том, что Украина победит российских захватчиков, однако предупредил, что нужно "мыслить стратегически, на опережение".

"Мы должны думать, как обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях. Поэтому со мной сегодня в делегации командующий военного флота ВС Украины адмирал Алексей Неижпапа", - продолжил Резников.

Отвечая на вопрос журналиста относительно истребителей, министр уточнил, что это также было частью обсуждений с Роблес, поскольку самолеты являются "составляющей противовоздушной обороны".

"Аэроплатформа, или боевой самолет, является частью противовоздушной обороны. Конечно, я рассказал коллегам, что мы заинтересованы в новых современных боевых самолетах поколения 4++, а также о прогрессе в наших переговорах с партнерами. Приоритетом является F-16, на втором месте - "Gripen" (шведский многоцелевой истребитель, - ред.). Это вопрос времени, денег, прагматического решения и, главное, политического решения партнеров. Нам важно разрушить доминацию россии в воздухе", - пояснил Резников.

Также он сообщил, что в программе его визита в Мадрид есть встреча с представителями оборонной промышленности Испании, во время которой министр планирует обсудить создание совместных предприятий вместе с украинским ВПК.

"Мне кажется, что это может быть "win-win" ("выигрышная", - ред.) ситуация для обеих стран", - подытожил министр.

Напомним

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что первые шесть танков Leopard 2A4 прибудут в Украину в конце апреля, также Испания пришлет 20 бронетранспортеров (БТР).