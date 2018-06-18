Віце-спікер ВР назвала законопроект про нацбезпеку "порожнечею на 35 сторінках"

За її словами текст “підготовлений невідомими людьми в невідомому місці в невідомий спосіб...Навіть законопроект внесений до першого читання це порожнеча на 35 сторінках”.

На її переконання, підготовлений текст до другого читання “повертає нас в епоху брежнєвського авторитаризму”.



“Фактично міністр оборони перетворюється у міністра Збройних сил, і в принципі його можна безболісно взагалі ліквідувати. Натомість повноваження величезні отримує прокуратура – це, мабуть, для того, щоб військові прокурори могли краще заробляти на тому, що вони будуть грабувати військовослужбовців”, - зазначила Сироїд.

Вона додала, що в законопроекті не передбачено парламентського контролю за оборонним бюджетом.



“Мета законопроекту є дуже простою – дати можливість президенту і секретарю РНБО разом з іншими заробляти на оборонному бюджеті…”, - наголосила Сироїд.



Як повідомляв УНН, спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що парламент має ухвалити законопроект про національну безпеку до початку саміту НАТО у липні.