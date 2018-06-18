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Віце-спікер ВР назвала законопроект про нацбезпеку "порожнечею на 35 сторінках"

Віце-спікер ВР назвала законопроект про нацбезпеку "порожнечею на 35 сторінках"

Київ • УНН

 • 7791 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Віце-спікер Оксана Сироїд різко розкритикувала законопроект про національну безпеку назвавши його “порожнечею на 35 сторінках”. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

За її словами текст “підготовлений невідомими людьми в невідомому місці в невідомий спосіб...Навіть законопроект внесений до першого читання це порожнеча на 35 сторінках”.

На її переконання, підготовлений текст до другого читання “повертає нас в епоху брежнєвського авторитаризму”.

“Фактично міністр оборони перетворюється у міністра Збройних сил, і в принципі його можна безболісно взагалі ліквідувати. Натомість повноваження величезні отримує прокуратура – це, мабуть, для того, щоб військові прокурори могли краще заробляти на тому, що вони будуть грабувати військовослужбовців”, - зазначила Сироїд.

Вона додала, що в законопроекті не передбачено парламентського контролю за оборонним бюджетом.

“Мета законопроекту є дуже простою – дати можливість президенту і секретарю РНБО разом з іншими заробляти на оборонному бюджеті…”, - наголосила Сироїд.

Як повідомляв УНН, спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що парламент має ухвалити законопроект про національну безпеку до початку саміту НАТО у липні.

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