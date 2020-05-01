Сирія повідомила про удари ізраїльських ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Вертольоти ізраїльських ВПС завдали ударів по позиціях сирійської армії в провінції Ель-Кунейтра. Про це повідомляє УНН з посиланням на сирійське державне агентство SANA.
Ракети були запущені з боку Голанських висот. Даних про постраждалих або загиблих немає.
Армія оборони Ізраїлю і інші державні органи країни про випущені ракети не повідомляють.
Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав ударів по цілях джихадистів у секторі Газа та Сирії.