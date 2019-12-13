Синоптики спрогнозували погоду в Україні на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні на вихідних дощитиме, місцями з мокрим снігом. Повітря подекуди прогріється вище 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в Україні, крім більшості північних та західних областей, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, післязавтра по всій країні пройдуть помірні дощі, в Карпатах зі снігом; в понеділок переважно без опадів, лише у північно-східній частині місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла; у південній частині вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла.
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